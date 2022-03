Xavi Hernandez - Técnico do Barcelona - AFP

Publicado 24/03/2022 20:14

Rio - O pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, Rivaldo comentou sobre a fase atual do Barcelona . Em entrevista à 'Betfair', ele afirmou que Xavi passa confiança para os jogadores por ser um ídolo para muitos.



- O time está muito fechado com o seu técnico, algo que torna as coisas de maneira mais fácil quando é alguém que conhece a casa. Um ídolo para muitos dos jogadores, é uma pessoa de muita confiança - declarou o ex-jogador.

Além disso, o atual técnico do time Catalão encerrou a carreira como atleta há pouco tempo e, isso, pode ser um fator determinante para a recuperação da equipe.



- O Barcelona está evoluindo muito rápido sob o comando de Xavi. O técnico catalão parou de jogar há pouco tempo e isso facilita ter uma boa relação com os jogadores – alguns até jogaram com ele no Barça. Muitos desses jogadores estão dando um pouco mais dentro de campo, para a melhoria da equipe - disse Rivaldo.

Após a vitória no 'El Clássico' por 4 a 0 , o Barça alcançou a marca de 12 jogos sem perder e é o terceiro colocado no Campeonato Espanhol . Agora, os catalães enfrentarão o Sevilla no próximo dia 03, às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela 30ª rodada da LaLiga.