Itália perdeu para a Macedônia e está fora da Copa do MundoAFP

Publicado 24/03/2022 19:10 | Atualizado 24/03/2022 19:12

A Itália perdeu para a Macedônia do Norte por 1 a 0 e está fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Em partida válida pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias, a seleção da casa foi dominante e chegou a finalizar 30 vezes. Mas os visitantes foram mais efetivos e eliminaram a tetracampeã do mundo.

O gol saiu nos acréscimos do segundo tempo. Quando o atacante Trajkovski acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Donarruma. Esta é a primeira vez na história da Azzura em que não se classifica para dois mundiais consecutivos.



Com o resultado, a Macedônia do Norte enfrentará na final da repescagem Portugual, de Cristiano Ronaldo, na próxima terça-feira (29), no Estádio do Dragão. Quem vencer, garante uma vaga para a próxima Copa do Mundo no Qatar. Os macedônios nunca jogaram a competição e tentam a classificação pela primeira vez na sua história.