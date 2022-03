Brasil x Chile - Maracanã - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Brasil x Chile - MaracanãFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/03/2022 22:26 | Atualizado 24/03/2022 22:29

Rio - Em noite de festa no Maracanã, o Brasil venceu o Chile por 4 a 0 nesta quinta-feira, pela 17ª rodada das Eliminatórias. Por sua vez, a seleção brasileira permaneceu invicta no torneio, e a chilena se prejudicou ainda mais para buscar a vaga na Copa do Mundo, na última rodada contra o Uruguai.



O duelo marcou também a despedida do técnico Tite, no comando da Seleção, em jogos no território brasileiro. O treinador vai entregar o cargo após a Copa do Mundo no Catar. Além dele, o narrador Galvão Bueno anunciou nesta quinta, que a partida do Brasil no Maracanã será a sua última cobertura no estádio do Rio pela TV Globo, com quem tem contrato até o fim do ano e vai se despedir das narrações na televisão após o torneio mundial.



A Seleção Brasileira iniciou o duelo com muita movimentação, circulando o jogo para irritar a seleção chilena. A boa troca de passes e posse de bola em dobro, deixou a equipe de Tite confortável com a partida. No entanto, no decorrer da primeira etapa, houve dificuldade para se infiltrar e criar perigo contra o gol do experiente Bravo.



A pressão causou perigo para o Chile somente aos 22 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Neymar cobrou um escanteio curto para Vinícius Júnior, que devolveu a bola para o atacante do PSG, da França, cruzar para a área. Em seguida, Thiago Silva subiu mais do que a defesa adversária, cabeceou e Bravo encaixou com tranquilidade.



Mais de 10 minutos depois, aos 35, o Brasil ameaçou o Chile com o avanço de Antony pela direita, que esticou para o lateral-direito Danilo, em velocidade, cruzar para a área, onde a defesa chilena conseguiu cortar o perigo. No entanto, a bola sobrou para o jovem atacante que finalizou de primeira para a rede, mas pelo lado de fora.



Aos 38 minutos, o estreante Guilherme Arana recebeu a bola do meia Lucas Paquetá, que chegou perto da área, arriscou o chute e obrigou o goleiro chileno a fazer uma boa defesa para afastar o perigo.



No entanto, Bravo não esperava que, aos 40 minutos, o Brasil abriria o placar com um pênalti. No lance, Neymar recebeu a bola na área, dominou com o pé direito e foi atingido pelo lateral Isla. O atacante foi para a cobrança e finalizou no canto direito do goleiro chileno, que nem viu a cor da bola.



Não foi o suficiente, pois aos 45, com a defesa aberta do Chile após o erro crasso de Bravo na saída de bola, remoendo ainda o gol de pênalti, Antony aproveitou o erro do adversário e lançou para Vinícius Júnior. A bola passou por Neymar, que fez corta-luz e deixou para o atacante do Real Madrid receber, e finalizar rasteiro por debaixo das pernas do experiente arqueiro chileno.

Na volta para o segundo tempo, o Chile assustou o Brasil após marcar um gol no primeiro minuto. Na ocasião, Montecinos driblou Guilherme Arana, cruzou para a área e Vidal empurrou para a rede de Alisson. No entanto, o árbitro foi chamado pelo VAR em campo, que anulou o gol da seleção chilena.



Aos 11 minutos, a Seleção Brasileira criou uma linda jogada e quase fez o terceiro gol. No lance, a boa e envolvente troca de passes entre Fred e Neymar, entregou a bola para Antony, que deu uma 'cavadinha' e deixou Paquetá encher o pé. No entanto, Baeza estava embaixo da trave e impediu o terceiro.

Por outro lado, ainda não era tarde para ampliar o placar. Aos 26 minutos do segundo tempo, Marquinhos fez um longo lançamento pela direita para Antony, que tentou dominar, mas sofreu a falta do goleiro Bravo, dentro da área. Mais um pênalti para o Brasil que, dessa vez, foi cobrado por Philippe Coutinho, que tinha acabado de entrar no lugar de Paquetá. O camisa 11 foi para a cobrança e não decepcionou.

Nos acréscimos, aos 45 minutos, após entrar na vaga de Casemiro, o volante Bruno Guimarães tocou pela direita para Richarlison, que dominou e finalizou cruzado para o canto direito de Bravo, sem chances de defesa para o goleiro chileno. Com autoridade, o Brasil atropelou o Chile, no Maracanã.

Na próxima terça-feira (29), o Brasil enfrentará a Bolívia, às 20h30, no Estádio Hernando Siles, pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção mantém a invencibilidade, com 42 pontos, na liderança do torneio sul-americano.