Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 24/03/2022 15:35

Rio - Galvão Bueno deixou o mundo do esporte em choque nesta quinta-feira com a decisão de não renovar seu contrato com a Globo no fim do ano e abandonar as narrações após 42 anos. No entanto, Neto não levou fé na despedida do narrador e lembrou que não é a primeira vez que ele cogita aposentadoria.

“Ah, agora surgiu que vai ser a despedida do Galvão Bueno em jogo no Maracanã. Pô, mas deixa eu falar uma coisa, o que ele já se despediu desde 2010. Vocês acreditam nessa p…? Isso é mentira. Ah, dá licença meu irmão”, disse Neto durante o programa "Os Donos da Bola".

Neto se refere à fala de Galvão após a eliminação do Brasil para a Holanda na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na ocasião, o narrador disse que aquela havia sido sua última transmissão de uma partida de Copa da seleção brasileira fora do país, já que o Mundial de 2014 seria disputado no Brasil. No entanto, a aposentadoria não se concretizou.