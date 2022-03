Sebastian Vettel é piloto da Aston Martin - AFP

Publicado 24/03/2022 15:13

Fora da estreia da temporada de Fórmula 1, no Bahrein, por estar com Covid-19, Sebastian Vettel, da Aston Martin, corre o risco de não correr também no GP da Arábia Saudita, neste domingo. O tetracampeão teria até sábado, antes do treino classificatório, para conseguir um resultado negativo, mas a equipe informou que a definição de seus pilotos acontecerá nesta sexta-feira.

Caso Vettel volte a testar positivo amanhã, ele ficará fora da corrida e Nico Hulkenberg, que o substituiu no GP do Bahrein, participará do GP da Arábia Saudita.

"Sebastian Vettel ainda não retornou um teste negativo de Covid necessário para viajar até o GP da Arábia Saudita. Nico Hülkenberg estará em Jeddah para substituir Seb, se necessário. Adiaremos nossa decisão final até sexta-feira para fornecer a Seb todas as oportunidades de corrida", explicou a Aston Martin em comunicado nas redes sociais.



O GP da Arábia Saudita terá largada no domingo às 14h (de Brasília).