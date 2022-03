Richarlison revela sonho de disputar a Copa do Mudno - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/03/2022 16:34

Rio - Em entrevista para a websérie 'Nasce uma Estrela' de Cartolouco, o atacante Richarlison, do Everton-ING e da Seleção Brasileira, falou um pouco de sua rotina pessoal na Europa e desabafou sobre o estilo de vida na Inglaterra. Segundo o jogador, ele gosta de passar muito tempo treinando por ser a única coisa a se fazer fora de casa.



- É muito triste e depressivo. É do treino para casa, de casa para o treino. Tanto que, para mim, quanto mais tempo ficar treinando no clube, melhor - afirmou.



Atuando no futebol inglês desde 2017, o atacante voltou a ser convocado pelo técnico Tite para os jogos da seleção pelas Eliminatórias. Cartolouco conversou com o camisa 7 do Everton e mostrou curiosidades de sua casa, como seus prêmios individuais e camisas que ganhou de outros jogadores.

O brasileiro também falou sobre o seu dia a dia na cidade e, principalmente, sua vontade de defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, depois de já ter a medalha olímpica no peito. A foto da taça do Mundial, inclusive, estampa o fundo de tela do celular do atacante.



- Sem dúvidas, seremos campeões. E sei do meu histórico com a camisa da seleção, de números muito bons e títulos conquistados. É um sonho disputar e ganhar a Copa do Mundo - disse.