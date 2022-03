Logo da Band - Reprodução

Publicado 24/03/2022 16:18

Rio - O comentarista da Band, Fábio Piperno está de saída da emissora. Após sete anos comentando partidas na Band e no participando de programas da BandSports, o jornalista irá se dedicar exclusivamente a carreira de analista político em programas de debate da Jovem Pan. As informações são do portal "Notícias da TV".

Ele já havia ingressado na JP desde agosto do ano passado, mas conciliava as duas funções. Fábio Piperno se despediu da Band na última quarta-feira. Seu último trabalho foi uma edição do programa Bola Rolando, do BandSports. O comentarista participava de partidas de clubes brasileiros na Libertadores pela Conmebol TV, o pay-per-view feito pela Band em parceria com as operadoras Claro e Sky.

Segundo o portal, a direção da Band não queria mais dividir o comentarista com a concorrente, mas também não ofereceu para Piperno um contrato maior. Já a Jovem Pan teria feito uma oferta superior ao que o jornalista ganhava na emissora como comentarista esportivo.