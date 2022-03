Joshua Wander - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - A empresa norte-americana 777 Partners está perto de ser oficializada como administradora majoritária da SAF do Vasco. Porém, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, antes de fechar com o clube carioca, o grupo tentou comprar o Cruzeiro. No entanto, para ficar com a Raposa, o valor oferecido teria sido bem inferior ao que o Cruzmaltino acordou com a empresa.

Segundo o jornalista, Josh Wander propôs R$ 250 milhões para adquirir o Cruzeiro. Além disso, a 777 Partness condicionava a conclusão do negócio à redução das dívidas da Raposa para R$ 200 milhões. Para concluir acordo com o Vasco, o grupo ofereceu R$ 700 milhões por 70% da SAF.

Os últimos balanços divulgados pelo Cruzeiro apontam dívidas na casa de R$ 1 bilhão. Somente os débitos tributários, que causaram recentemente um ruído entre Ronaldo e a associação, já se aproximam da dívida estipulada pela 777.

No fim do ano passado, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno anunciou a compra de 90% da SAF do Cruzeiro. O pentacampeão topou pagar R$ 400 milhões pela fatia majoritária do clube mineiro. O acordo não foi oficializado, porque o ex-atacante deseja fazer algumas inclusões no processo.