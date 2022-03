Presidente russo, Vladimir Putin - AFP

Presidente russo, Vladimir PutinAFP

Publicado 25/03/2022 16:08

Rio - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou a participação de Roman Abramovich, ex-dono do Chelsea, da Inglaterra, em negociações por acordo de paz com a Ucrânia. A informação é do jornal inglês "Financial Times".

Na ocasião, o magnata russo se encontrou com membros do gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para decidir o rumo das negociações.

Na última quarta-feira, Zelensky pediu para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não sancionar o oligarca russo. Além disso, a ideia de mediar as conversas teriam sido indicadas pelo próprio Roman Abramovich, para poder participar do possível acordo de paz.