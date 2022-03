Neymar em ação pela Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/03/2022 15:07

Rio - No último jogo da Seleção Brasileira em casa antes da Copa do Mundo, Neymar fez um dos gols na vitória de 4 a 0 sobre o Chile, no penúltimo jogo das Eliminatórias sul-americanas. O jornalista André Rizek explicou os motivos das importância do jogador para a conquista do hexa.



Durante o programa Seleção Sportv desta sexta-feira (25), Rizek comentou sobre a relevância do atacante de 30 anos no time do Brasil, segundo ele, Neymar é uma das principais peças para o desempenho na Copa do Qatar.

- Acho que no ambiente de Seleção Brasileira o Neymar ainda é insubstituível. Se a gente quiser a Copa do Mundo temos que ter necessariamente um Neymar desequilibrante no Qatar - afirmou o jornalista.



Os demais jornalistas na bancada falaram sobre a possibilidade de ter um time do Brasil sem Neymar, citando o exemplo da Copa de 1962 em que Pelé ficou de fora de parte da campanha e os demais jogadores deram conta do recado. Rizek rebateu os comentários dos colegas dizendo que o importante é como o jogador vai chegar no Qatar.



- Calma. Quando sai o Pelé, tinha Didi, Garrincha, Nilton Santos (...) Por isso temos que ter um Neymar no Qatar. Hoje, o Neymar pode estar apresentando um futebol de um jogador substituível, embora na minha visão tenha feito um bom jogo ontem - ressaltou.



Contra o Chile, o jogador voltou a marcar no Maracanã após 6 anos, e se tornou um dos 15 maiores artilheiros da história das Eliminatórias, com 14 gols.