Publicado 25/03/2022 13:40

Rio - O ex-jogador do Vasco, Fluminense e Botafogo, Carlos Alberto, teve um vídeo divulgado nas redes sociais em que ele se irrita com um torcedor do Flamengo no Maracanã. Ambos estiveram presentes na vitória da seleção brasileira sobre o Chile por 4 a 0. O torcedor ironizou o ex-apoiador e afirmou que o atacante Gabigol jogou mais futebol que Carlos Alberto.

COE CARLOS ALBERTO



GABIGOL É MELHOR QUE TU pic.twitter.com/iIdwXwZufo — Sala12 (@OficialSala12) March 25, 2022

"Gabigol é melhor que tu, pô. É melhor que tu. Gabigol. Gabigol. Chupa. Aqui é Gabigol", disparou o torcedor. Carlos Alberto respondeu a provocação em tom de deboche. "Deve ser, deve ser… Coloca na internet essa m…aí, seu babaca", disse o ex-jogador.

Carlos Alberto teve passagens por clubes importantes do futebol brasileiro como, além dos três cariocas, Corinthians e Grêmio. Atualmente, o ex-jogador é comentarista da Band e faz parte do programa "Os Donos da Bola".