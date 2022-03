Casimiro - Reprodução

CasimiroReprodução

Publicado 25/03/2022 14:59

Rio - O streamer Casimiro Miguel foi um dos escolhidos para assumir os direitos de transmissão do Campeonato Carioca na Twitch, e acabou sendo o principal destaque em números, sempre com grande audiência se comparado aos demais influenciadores que também transmitiram o torneio. Para as finais da competição, Cazé terá um esquema especial, e fará toda a cobertura diretamente do Estádio do Maracanã.

A informação foi divulgada com exclusividade ao Jornal O Dia por um funcionário do Maracanã, e confirmada logo em sequência pelo próprio streamer.

As finais da competição estão marcadas para os dias 31 de março e 3 de abril, com ambos os confrontos sendo realizados no Maracanã. Vale lembrar que o Flamengo já está classificado para a decisão, e aguarda o resultado do confronto entre Fluminense e Botafogo, que será realizado no próximo domingo (27).