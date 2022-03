Neymar e Vinicius Junior - AFP

Publicado 25/03/2022 14:16

Rio - Na noite da última quinta-feira (24), a transmissão da partida entre Brasil e Chile, válida pelas Eliminatórias da Copa, quebrou o recorde da competição iniciada em outubro de 2020 em praças como Rio de Janeiro e São Paulo.

SP: 24 aud e 38% part -> +2 pts (+9%) de audiência e +2 pts de participação no comparativo com a média da faixa nas 4 quintas imediatamente anteriores (22 aud e 36% part).



• Foi a maior audiência do futebol desde Flamengo X Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro de 2021, exibido no dia 17/11/2021, quarta às 21h30 (25 aud 40% part).



RJ: 31 aud e 49% part -> +5 pts (+19%) de audiência e +7 pts de participação no comparativo com a média da faixa nas 4 quintas imediatamente anteriores (26 aud e 42% part).



• Foi a maior audiência do futebol desde Flamengo X Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro de 2021, dia 17/11/2021, quarta às 21h30 (31 aud 49% part).

• Foi o recorde das partidas do Brasil nas Eliminatórias com exibição da Globo (com início em 9/10/2020).