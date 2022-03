Mbappé - AFP

Publicado 25/03/2022 15:40

Rio - O atacante Kylian Mbappé pode ter outro destino que não o Real Madrid após o fim do seu contrato no PSG no meio de 2022. De acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", o Barcelona teria entrado na briga pela contratação do jogador, de 23 anos.

Segundo a publicação francesa, a iniciativa do Barça causa surpresa por se tratar de um clube que perdeu seu principal jogador, Lionel Messi, no ano passado por problemas financeiros. Além de Mbappé, o clube catalão também teria interesse em Erling Haaland, que tem vínculo com o Borussia Dortmund até 2024. Porém, o atacante francês seria uma opção mais viável porque ele poderá deixar o PSG de graça.

Para optar entre seguir no PSG ou ir para o Real ou para o Barcelona, Mbappé vai dar atenção ao projeto desportivo, ao lugar que ele pode ocupar no time, à competitividade e ao funcionamento do clube. Além do francês e do norueguês, o clube espanhol deseja a contratação do atacante brasileiro Raphinha, que defende o Leeds United.