Neymar comemorando seu gol em cima do Chile - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/03/2022 15:12

Rio - O astro Neymar valorizou o reencontro com a torcida brasileira na goleada por 4 a 0 da Seleção sobre o Chile, na última quinta no Maracanã. Em entrevista divulgada pela assessoria da CBF, o camisa 10 exaltou.



"O Maracanã lotado me inspira, me dá vontade de fazer tudo. Acho que o clima que a torcida colocou foi fundamental", disse.

O atleta falou sobre ter cedido o momento da segunda cobrança de pênalti para Coutinho.

"O Couto é um grande amigo que eu tenho no futebol, a gente está na Seleção junto desde pequeno. Pelo momento do jogo, ele também pediu para bater o pênalti, acho que o companheirismo nesses momentos tem que existir. E a minha felicidade por ver ele fazendo o gol é a mesma da que se eu tivesse feito. Fiquei muito contente por ele ter feito o gol", disse.

Aos seus olhos, o fato de atuar como "falso" 9 ao lado de Antony e Vinicius Júnior tem ajudado a contribuir para a equipe.

"Na verdade, é um posicionamento que eu já venho jogando há um bom tempo, que é de um meia esquerda, trocando com o Paquetá na função de nove. Me sinto confortável, me sinto bem jogando ali com o Vini, que é um craque, então a gente se entende muito bem", declarou.

Neymar cumpre suspensão automática diante da Bolívia, em La Paz. Além dele, o técnico Tite não contará com Vinicius Júnior.