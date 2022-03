Apresentador Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Apresentador NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 25/03/2022 16:16

Rio - Neto rasgou elogios a Galvão Bueno nesta sexta-feira após o narrador anunciar sua saída da TV Globo no fim do ano. Durante o programa "Os Donos da Bola, o ex-jogador ressaltou a importância de Galvão para o mundo do esporte.

"Parabéns ao Galvão Bueno, parabéns pra torcida ontem também. O Galvão tem as chatices dele como eu tenho as minhas, mas é o seguinte, um cara que fica 30 anos narrando tudo na Globo, é fera. Ele é um ícone, não é meu amigo, eu não vou virar amigo dele, mas ele é muito importante, o legado que ele deixa pro esporte é maravilhoso. Você Galvão e o Luciano do Valle, que é hors concours. Parabéns, Galvão! Segue fazendo seus vinhos aí, suas coisas, maravilhosa", disse Neto.

Galvão se despediu da seleção brasileira no Maracanã em grande estilo. Na noite da última quinta-feira, o time de Tite goleou o Chile por 4 a 0 atuando no estádio.