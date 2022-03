Paulo André - Foto: JEWEL SAMAD/AFP

Paulo AndréFoto: JEWEL SAMAD/AFP

Publicado 26/03/2022 15:28

Rio - O treinador de Paulo André, velocista que está no BBB, lamentou o corte da Bolsa Atleta recebido pelo filho por, supostamente, não estar treinando, um dos requisitos solicitados para a manutenção do benefício. Segundo Carlos Camilo, que também é pai do atleta, o filho está treinando dentro da casa.

Em entrevista ao 'Extra', Camilo afirmou que passou uma bateria de exercícios ao filho e que está analisando o que deve fazer para solucionar o caso. Ele disse ainda que Paulo André, campeão mundial em 2019 no 4x100m, está dando visibilidade ao esporte.

"Antes do programa, ninguém conhecia o PA. Ele está dando visibilidade para o atletismo. E ele está treinando lá dentro. Eu preparei uma lista de exercícios adaptando para aquela realidade", declarou.

"[Tem exercício que] foi adaptado para fazer na escada. Porque aqui no centro de treinamento temos os aparelhos e lá não tinha. Quando ele vai para a academia, os exercícios que faz na piscina, tudo deixei anotado. E ele tem feito de dois em dois dias, porque o descanso também faz parte. A mente fica cansada e aquele jogo embola o emocional e o neural. Faz parte", disse.

Em entrevista ao 'O Globo', Camilo já havia afirmado que avaliou com o filho que a oportunidade de estar no BBB não atrapalharia sua carreira, já que os eventos esportivos mais importantes do ano só acontecem no segundo semestre.

"Estou vendo advogado para nos instruir sobre esse assunto. O P.A. entrou como campeão mundial de atletismo no "BBB" e agora ele é um produto a ser vendido, tem um nome valioso. Agora vamos buscar entender: qual é o valor? Vamos montar uma equipe para estudar tudo isso. Ele é o segundo do mundo no atletismo nas redes sociais. No Instagram, só perde para o Usain Bolt, tem chance de atrair bons patrocínios. Estou agindo com a razão. Ele tem nome a zelar. Pode ser que ele se torne uma marca, uma empresa que vende. E o jeito dele lá dentro do "BBB" também ajuda. Ele é aquele cara ali: o que canta, que toca, que é amigo de todo mundo", disse o pai.