Gustavo - Reprodução / Globoplay

Publicado 31/03/2022 14:30 | Atualizado 31/03/2022 14:30

Rio - Durante um almoço na casa mais vigiada do Brasil, o palmeirense Gustavo falou sobre o atacante Endrick, promessa do Verdão. Segundo o brother, o jogador será o grande nome da Copa do Mundo de 2026.



"Guarda esse nome. Se o hexa não vier em 2022, em 2026 o Endrick traz", afirmou Gustavo.