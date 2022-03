Esporte - Partida valida pela primeira partida da final do Campeonato Carioca 2022, entre Flamengo x Fluminense, Estadio Mario Filho, no Maracana, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Esporte - Partida valida pela primeira partida da final do Campeonato Carioca 2022, entre Flamengo x Fluminense, Estadio Mario Filho, no Maracana, zona norte do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/03/2022 14:05 | Atualizado 31/03/2022 14:45

Rio - O Maracanã terá casa cheia para a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, no próximo sábado. Na tarde desta quinta-feira, o Tricolor, mandante da partida decisiva, confirmou que não há mais entradas para a partida.

A torcida do Flamengo já havia esgotado na manhã desta quinta todos os ingressos para o setor Norte, destinado apenas aos rubro-negros. Poucas horas depois, as entrados dos tricolores também acabaram.

O Fluminense está em vantagem na decisão do Carioca. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode perder por um gol de diferença que garante o título.