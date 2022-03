Renan pertence ao Palmeiras e será emprestado ao RB Bragantino até dezembro de 2022 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 31/03/2022 14:41

Rio - O zagueiro Renan, de 19 anos, do Palmeiras, acertou o contrato por empréstimo até o fim do ano, para atuar pelo RB Bragantino. Com pouco aproveitamento no time de Abel Ferreira, o jogador perdeu espaço e precisou definir um novo destino. A informação é do portal "UOL".

Além do Bragantino, o zagueiro tinha recebido uma sondagem do Coritiba e oferta do Fortaleza. Com a camisa do Palmeiras, Renan disputou apenas duas partidas nesta temporada. No ano passado, o jogador disputou 41 jogos, marcou um gol e fez uma assistência.

Renan tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. Aos 19 anos, o zagueiro conta com passagens pelas seleções do sub-15 e sub-17, até ser promovido ao elenco profissional do clube paulista em 2020.