Publicado 31/03/2022 14:37

A SBT, emissora que detém dos direitos de transmissão da Copa Libertadores na TV aberta, pode ter um novo comentarista na equipe para os jogos que vai exibir em 2022. De acordo com o colunista Flávio Ricco, o ex-jogador Edmílson pode ser o novo integrante.

A expectativa é que as negociações sejam concluídas em breve e que Edmílson entre para comentar as partidas, que iniciam na próxima terça-feira (5), no lugar de Washington 'Coração Valente'. Nesse dia, o canal transmitirá os duelos Always Ready x Corinthians e Sporting Cristal x Flamengo, ambos às 21h30.

Conforme calendário de jogos divulgado pela Conmebol, o Flamengo é o time que mais vai ter jogos exibidos pelo canal. O Rubro-Negro terá quatro jogos transmitidos, sendo os dois confrontos diante do Sporting Cristal, um jogo entra o Talleres e outro com a Universidad Católica.

Já o Corinthians e o Palmeiras terão três jogos cada exibidos. A programação inclui duas partidas do Timão contra o Boca Juniors e a estreia diante do Always Ready. O Alviverde terá televisionados os dois duelos contra o Independiente Petrolero e outro com o Deportivo Táchira.