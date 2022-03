Presidente da Fifa, Gianni Infantino terá de esperar mais tempo por mudança no Mundial de Clubes - AFP

Presidente da Fifa, Gianni Infantino terá de esperar mais tempo por mudança no Mundial de ClubesAFP

Publicado 31/03/2022 13:57

Apesar de ser considerada uma prioridade pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, a mudança do formato atual do Mundial de Clubes não acontecerá neste momento. No Congresso Anual da entidade, o tema nem sequer foi debatido e por isso os estudos continuarão.



"Com exceção da Europa, o Mundial de Clubes é algo importante para o mundo inteiro. Continuamos em busca de um formato que seja mais inclusivo e mais atrativo, que ajude no desenvolvimento do futebol no mundo inteiro", afirmou Infantino ao 'Ge'.



Entusiasta de um aumento de clubes na disputa, o presidente da Fifa terá de esperar mais alguns anos. Uma das ideias é que as edições fossem a cada quatro anos e com 24 participantes, sendo oito europeus e seis sul-americanos. É a segunda grande mudança que ele não consegue emplacar, já que o projeto de Copa do Mundo a cada dois anos não teve apoio.

Assim como na Copa do Mundo, Conmebol e Uefa foram contrários à ideia. As duas entidades, inclusive, conversam para recriar a Copa Intercontinental.