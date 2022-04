Atleta agride outro durante prova de atletismo nos EUA - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 31/03/2022 20:28

Rio - Dois atletas não identificados marcaram uma cena de violência, no último sábado, no Tohopekaliga Tiger Invitational, em Kissimmee, nos Estados Unidos. Na ocasião, um corredor agrediu outro durante a prova dos 1600m, no meio da pista de corrida.

No local, testemunhas afirmaram que o atleta de camisa preta estava fora da competição, quando o corredor de camisa branca gritou para ele sair do meio da pista de corrida. Neste momento, houve um empurrão e motivou o atleta de preto ir atrás do que estava de branco para dar um soco na cabeça do rival.

Policiais estiveram presentes no local da competição após a Associação Atlética do Ensino Médio da Flórida ser notificada. De acordo com o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Osceola, em Kissimmee, não houve queixa das duas partes.

Além disso, as Escolas Públicas do Condado de Orange, distrito escolar do estado, comunicaram ao portal "TMZ Sports", que estão averiguando junto à Associação Atlética do Ensino Médio da Flórida enquanto ainda decidem se ocorrerá alguma consequência.