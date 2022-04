Bruno Arleu de Araújo comandará a decisão entre Flamengo e Fluminense - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 31/03/2022 19:20

Rio - Marcado para este sábado, às 18h, no Maracanã, o jogo de volta da final do Carioca já tem a arbitragem definida pela Ferj. Para o clássico decisivo entre Fluminense e Flamengo, Bruno Arleu de Araújo será o juiz, auxiliado por Daniel do Espírito Santo Parro e Carlos Henrique Lima Filho (assistentes).



Já o VAR será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga, que é o mesmo responsável pelo árbitro de vídeo do primeiro confronto da final entre Flamengo e Fluminense, ocorrido na última quarta-feira e vencido pelo Tricolor por 2 a 0, no Maracanã.



O Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão pelo menos para os pênaltis e ainda sonhar com o tetracampeonato inédito, ou levar o caneco de forma direta no caso de triunfo por três ou mais gols de vantagem. O Fluminense tentará administrar a boa vantagem.