Tite, técnico da Seleção BrasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 31/03/2022 19:10

Rio - O treinador da Seleção Brasileira, Tite, desembarcou nesta quinta-feira (31), em Doha, no Catar, para acompanhar o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

Ao chegar na capital do país-sede do Mundial, o treinador trouxe uma questão polêmica, em rápido bate-papo com a imprensa, logo ao chegar no hotel em que ficará hospedado. Tite disse que gostaria que as seleções participantes do torneio, pudessem convocar até 26 jogadores. Nas últimas edições da Copa do Mundo, a lista podia conter até 23 atletas.

"Queremos 26 e que eles possam ficar no banco", disse o treinador, que passou rapidamente pelo saguão do hotel em que está hospedado.

O Brasil, que se tornou número um no ranking de seleções da FIFA, é um dos cabeças de chave dos grupos. O sorteio dos grupos acontecerá na próxima sexta-feira (1), à partir das 13h (horário de Brasília), e contará com a presença de diversas celebridades do mundo do futebol.