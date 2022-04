Jorge jesus - Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 31/03/2022 18:32

Rio - Ainda não será desta vez que Jorge Jesus voltará a trabalhar. Segundo o jornalista André Plihal, da "ESPN", diferentemente do que foi noticiado por um veículo português, o treinador optou por não fechar com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e segue livre no mercado.

De acordo com Plihal, a única viagem programada para o Mister nas próximas semanas é uma vinda ao Rio para acompanhar os desfiles de Carnaval fora de época, em abril, na Sapucaí. Ele trará a esposa e a filha.

Jesus está livre no mercado desde que deixou o Benfica, no fim de 2021. Desde então, ele foi procurado por alguns clubes, entre eles o Corinthians, mas a negociação não avançou.