Publicado 31/03/2022 16:59

Rio - A temporada de 2022 da Fórmula 1 começou com uma disputa intensa entre Ferrari e Red Bull pelas vitórias. Na primeira corrida, no Bahrein, melhor para os italianos e Charles Leclerc. Na segunda, na Arábia Saudita, vitória para Max Verstappen e o time austríaco. Enquanto isso, a Mercedes, atual octacampeã do Mundial de Construtores, ainda segue sem conseguir competir no topo depois de uma rivalidade imensa com os taurinos no ano passado.



O desempenho ruim da equipe alemã está longe de entristecer a Red Bull. Pelo contrário: de acordo com Helmut Marko, consultor-esportivo da equipe austríaca, a preferência é por uma briga com a Ferrari ao invés da Mercedes.

"A Ferrari é similar a nós. Há paixão, espírito esportivo e respeito, e podemos sentir isso em todas as áreas. Temos uma relação competitiva, mas podemos trocar ideias com a Ferrari. É agradável", elogiou Helmut Marko.



O crescimento da Ferrari pôde ser visto já nos testes de pré-temporada na Espanha e no Bahrein, e se confirmou nas primeiras etapas. Com um carro veloz e confiável, a Scuderia finalmente volta a brigar por títulos na Fórmula 1. E, com a Red Bull ainda sofrendo com o peso do carro, Marko acredita que os italianos levam vantagem no momento.



"A Ferrari tem um carro mais completo. É rápido em todas as circunstâncias, com qualquer pneu e sob qualquer temperatura. Nosso carro é pesado demais. Se você ultrapassa o peso mínimo por 10 quilos, perde ao redor de três décimos e meio a quatro décimos em uma pista como a da Arábia Saudita", disse o austríaco.



Em busca de se aproximar ao peso mínimo e ganhar vantagem para a Ferrari, a Red Bull promete trazer melhorias para a quarta etapa da temporada, o GP de Ímola. Mas, com a implementação do teto de gastos, a equipe austríaca terá que fazer malabarismos para alcançar seus objetivos.



"Podemos reduzir o peso com materiais mais leves, que são mais caros, e também precisaríamos fazer peças novas. Portanto, nosso plano é combinar a próxima grande atualização com uma construção mais leve para nos mantermos dentro do teto financeiro. Não podemos voltar a construir peças", explicou Marko.

A nova rivalidade entre Red Bull e Ferrari ganha um novo capítulo no próximo dia 10 de abril, no GP da Austrália, que volta ao calendário após dois anos fora.