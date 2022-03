Manuel Lanzini comemora gol pelo Fluminense em 2011 - Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Publicado 31/03/2022 17:07 | Atualizado 31/03/2022 17:11

Rio - O meio-campista Manuel Lanzini, do West Ham, da Inglaterra, escapou de um grave acidente de carro nesta quinta-feira. O jogador argentino de 29 anos estava a caminho do campo de treinamento, no leste de Londres, por volta das 14h. Apesar do susto, o atleta deixou o veículo por conta própria e ileso. A informação é do jornal "The Sun".

Na ocasião, Lanzini, que estava sendo conduzido por um motorista, foi avaliado por médicos e não sofreu ferimentos. A polícia metropolitana informou que foi chamada para receber relatos de um acidente, acrescentando: "Os policiais compareceram e foi relatado que um carro havia deixado a pista oeste antes de colidir com uma árvore". Além disso, um porta-voz do clube inglês afirmou que o acidente ocorreu.

Por outro lado, o meia ainda pode estar à disposição do West Ham, contra o Everton, no domingo (3), após atuar pela seleção da Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O clube inglês ocupa a sétima colocação e soma 48 pontos na Premier League.