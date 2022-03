Lúcio atuando na Copa do Mundo de 2010 - Divulgação/CBF

Lúcio atuando na Copa do Mundo de 2010Divulgação/CBF

Publicado 31/03/2022 16:25

Rio - Restando pouco menos de oito meses para a Copa do Mundo do Catar, um grande dilema vem à tona nos bastidores da seleção: quem deve ser o capitão do Brasil no Mundial? Perguntado sobre, o pentacampeão e ex-capitão Lúcio, deu a sua opinião sobre o assunto, dizendo que os atletas mais experientes deviam herdar a faixa.

"Daniel Alves, Thiago Silva… são jogadores de mais experiência na Seleção, então bem provável que sejam esses nomes. E, claro, Marquinhos também, por ser um jogador de defesa", comentou o ex-zagueiro.

Perguntado sobre Daniel Alves, que foi o capitão da Seleção Brasileira na vitória sobre a Bolívia, na última terça-feira (29), Lúcio disse que o lateral tem capacidade para estar no elenco que irá disputar a Copa do Mundo.

"Ele (Tite) tem que pensar em prol do grupo. Mas sem dúvidas o Daniel tem mostrado competência para estar no grupo da Seleção Brasileira", finalizou Lúcio.



Nesta sexta-feira (1), a FIFA organizará o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, em Doha, capital do Catar. A cerimônia está prevista para ser iniciada às 13h (horário de Brasília), e contará com a presença de diversas celebridades do mundo do futebol.