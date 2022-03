Jogador é pego roubando chuteira do vestiário - Foto: Divulgação/Bordeaux

Publicado 31/03/2022 16:08

Rio - O Bordeaux, da França, não vive uma boa fase no Campeonato Francês. O clube é o último colocado da Ligue 1, e foi derrotado nas últimas três partidas. No entanto, de acordo com a emissora francesa "RMC", o que mais chamou atenção nesta quinta-feira, foi a descoberta de que, um jogador do elenco principal, foi pego roubando chuteiras do vestiário.

O atleta revendia os itens na internet, mas acabou sendo descoberto pela ex-namorada, que contou para o restante da equipe. O jogador furtava os pares de sapatos de seus colegas de clube, mas após descobrirem, o elenco decretou que ele não participaria mais das atividades.

Além disso, a emissora revelou que o Bordeaux puniu o jogador com um jogo de suspensão e uma multa alta. No entanto, a medida adotada pelo clube não agradou o elenco, que a considerou branda. Por sua vez, o caso está sendo tratado como encerrado no vestiário.