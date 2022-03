Byron Castillo recebe camisa de Messi e se empolga - Foto: Reprodução/Instagram

Byron Castillo recebe camisa de Messi e se empolgaFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 31/03/2022 15:23

Rio - O lateral-direito Byron Castillo se empolgou após receber a camisa de Lionel Messi, depois do confronto do Equador contra a Argentina, na última terça-feira (29) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No gramado, o jogador equatoriano exibiu a camisa do argentino para os companheiros da seleção do Equador. Na ocasião, agiu igual a uma criança ganhando um novo brinquedo e apresentando para os amigos.

Além disso, Byron publicou as fotos de alguns confrontos que travou com o atacante durante a partida. O Equador conseguiu se classificar para a Copa do Mundo no Catar e voltará a disputar o Mundial após ficar fora da edição de 2018 na Rússia.