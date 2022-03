Dedé - Fabio Wosniak/athletico.com.br

Publicado 31/03/2022 15:00

Rio - Após disputar o Campeonato Paulista e ser rebaixado com a Ponte Preta, o zagueiro Dedé, de 33 anos, já tem um novo clube para disputar a temporada de 2022. O defensor acertou com o Athletico-PR e assinou um contrato até o fim do ano. Em entrevista ao site oficial do Furacão, o atleta comemorou o acordo.

"A oportunidade que o Athletico Paranaense está me dando é de renascer para o futebol. Encaro como a oportunidade da minha vida. Maior oportunidade da minha carreira", disse o ex-zagueiro do Vasco.

Dedé ficou sem atuar nas temporadas de 2020 e 2021. Após fazer história no Cruzeiro de 2013 a 2018, com títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil, o zagueiro foi rebaixado com a Raposa para a Série B em 2019. Com problemas físicos e também após uma batalha judicial contra o clube mineiro, o zagueiro voltou a jogar no começo de 2022.

O defensor foi revelado pelo Volta Redonda, mas surgiu para o futebol no Vasco. No Cruzmaltino, o zagueiro viveu grandes momentos e se tornou ídolo. Seu principal momento pelo clube de São Januário foi o título da Copa do Brasil de 2011.