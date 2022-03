Casimiro Miguel, streamer e jornalista - Reprodução

Publicado 31/03/2022 15:50

Casimiro pretende realizar uma live de mais de 30 horas, emendando o sorteio da Copa do Mundo de 2022, nesta sexta-feira com a final do Carioca, entre Flamengo e Fluminense, no sábado. Além da duração fora do comum, o streamer sairá do seu quarto, cenário padrão das transmissões na Twitch, para fazer a transmissão diretamente do Maracanã.

Cazé e Guilherme Beltrão acompanharão o evento da Fifa que está marcado para as 13h (de Brasília), que definirá como ficarão os grupos do Mundial do Catar. Quando o assunto acabar, a ideia é explorar o Maracanã. Casimiro terá total acesso ao estádio para mostrar como está o palco do segundo jogo da decisão entre Flamengo e Fluminense, pelo Cariocão.



A transmissão pretende mostrar os gols da rodada, momentos de outros campeonatos do país, como Paulistão e Copa do Nordeste, além dos reacts que fazem parte do repertório de Casimiro. Outro objetivo é registrar como é o nascer do sol no Maracanã, já na manhã de sábado.



No dia da final do Campeonato Carioca, o pré-jogo terá a companhia de Guilherme Beltrão, Luís Felipe Freitas e Octavio Neto. A partida começa ás 18h.