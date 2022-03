Donnarumma está insatisfeito no PSG - Divulgação/PSG

Publicado 31/03/2022 15:24

Rio - Depois da dolorosa eliminação para o Real Madrid, na Liga dos Campeões da Europa, e diversos desempenhos abaixo do esperado, o Paris Saint-Germain vive um do seus piores momentos dos últimos anos. E segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a crise vem atingindo até mesmo os jogadores. Ainda segundo o jornal, o goleiro Gianluigi Donnaruma se arrepende de ter assinado com o PSG.

Donnarumma, que disputa vaga com Keylor Navas, foi alvo de críticas dos torcedores do clube francês, por conta de uma falha que resultou em um dos gols de Karim Benzema no confronto decisivo da Champions League.

No entanto, as chances do goleiro deixar o PSG e retornar para algum clube italiano, no momento, são muito pequenas. Isto porque, o jogador recebe o salário de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 53 milhões, na cotação atual), por temporada, além de bônus por metas alcançadas, o que inviabilizaria qualquer negociação com clubes de sua terra natal.