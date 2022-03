2º Congresso Olímpico Brasileiro- Salvador - BA - Homenagem do Hall da Fama. Na imagem: Aurélio Miguel. - Saulo Cruz/COB

Publicado 31/03/2022 16:12

Rio - Após deixar a marca de suas mãos no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB) durante o II Congresso Olímpico Brasileiro, que aconteceu em Salvador, em março, Aurélio Miguel recebeu uma homenagem especial com páginas dedicadas ao seu legado no site da entidade.

O dono da primeira medalha de ouro olímpica do judô brasileiro ganha área dedicada com biografia completa, fotos, vídeos, páginas de jornais com o registro de suas principais conquistas, além de um espaço para que os fãs possam deixar recados para os ídolos olímpicos.

"O Hall da Fama homenageia os grandes ídolos do esporte brasileiro que ajudaram a criar uma tradição de conquistas, um esporte olímpico robusto como nós temos hoje. E por estar ao lado de ídolos do esporte como Aurélio Miguel, a homenagem foi um momento mágico que vai ficar para todo e sempre na memória de todos nós, que somos apaixonados por esporte. Eu, como judoca, tenho em Aurélio Miguel um ídolo e um companheiro", disse Rogério Sampaio, campeão olímpico e diretor-geral do COB.

"Eu fiquei muito honrado e muito feliz de estar recebendo essa homenagem, eternizando a história do esporte olímpico brasileiro. Eu não tenho dúvidas que essa história para o futuro vai ser grandiosa", afirmou Aurélio Miguel.

Aurélio se junta a outros 20 grandes nomes com páginas no Hall da Fama virtual do COB. São eles: Adhemar Ferreira (atletismo), Paula (basquete), Sebastián Cuattrin (canoagem velocidade), Tetsuo Okamoto (natação), Bernardinho (vôlei), Chiaki Ishii (judô), Guilherme Paraense (tiro esportivo), Hortência (basquete), Jackie Silva (vôlei de praia), Joaquim Cruz (atletismo), João do Pulo (atletismo), Maria Lenk (natação), Sandra Pires (vôlei de praia), Sylvio Padilha (atletismo), Torben Grael (vela) , Vanderlei Cordeiro (atletismo), Zé Roberto Guimarães (vôlei) Aída dos Santos (atletismo), Bernard Rajzman (vôlei) e Wlamir Marques (basquete).