Publicado 31/03/2022 16:30

Rio - Após sair em desvantagem na final do Carioca, o atacante Gabigol utilizou seu perfil nas redes sociais para convocar os torcedores do Flamengo para o segundo jogo contra o Fluminense. Atual comentarista da Band, o ex-jogador Carlos Alberto analisou o momento do artilheiro rubro-negro na temporada.

"Gabriel está devendo já tem um tempo. Esse tipo de manifestação na internet mostra que ele está querendo trazer o torcedor pro seu lado, quem tem confiança e pode reverter o resultado. Acho que isso aí é válido e faz parte do jogo. Mas ele precisar render mais. Ele joga em um time que cria e dá pra ele muitas chances. Ele tem a consciência de que está devendo, mas como a decisão estar aberta, tudo pode acontecer", disse em participação no programa "Os Donos da Bola", da Band.

Com a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, o Flamengo terá que vencer por três gols de diferença no próximo sábado para ser campeão. Uma vitória rubro-negra por dois gols de diferença levará a partida para as disputas de pênalti.