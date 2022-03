Patrick de Paula, volante do Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Patrick de Paula, volante do BotafogoVitor Silva/ Botafogo

Publicado 31/03/2022 16:55

Rio - Após a derrota do Palmeiras para o São Paulo por 3 a 1, em duelo válido pela primeira partida da grande final do Paulistão, Patrick de Paula fez uma postagem suspeita em suas redes sociais e irritou alguns palmeirenses. O jogador deletou logo em seguida.

Em nota, a alegação é de que a postagem feita por Patrick de Paula não teve nenhuma ligação sequer com a derrota do Palmeiras. Além disso, o comunicado reforça o carinho que o atleta ainda mantém pelo Alviverde.

Patrick de Paula, do Botafogo, fez postagem misteriosa na web após a derrota do Palmeiras pela final do Paulistão 2022, contra o São Paulo, por 3 a 1 Reprodução/Twitter



Vale lembrar que, após problemas indisciplinares nos bastidores do Verdão, o meia se despediu do clube pela porta dos fundos. Vale lembrar que, após problemas indisciplinares nos bastidores do Verdão, o meia se despediu do clube pela porta dos fundos.

Sem espaço na equipe comandada por Abel Ferreira, Patrick foi transferido ao Botafogo-RJ e representou uma das contratações mais valiosas do clube carioca. Agora, tem a chance de ser um dos protagonistas do time.



Confira, na íntegra, a nota de esclarecimento da assessoria de Patrick de Paula:



"A assessoria de imprensa do atleta Patrick de Paula esclarece que a postagem feita em sua rede social, na qual estão atrelando a uma referência a derrota do Palmeiras, não tem nenhuma ligação com a final do Campeonato Paulista.



Inclusive, Patrick, deletou de imediato assim que percebeu que a publicação gerou uma má interpretação na internet.



A história do meia com o clube paulista é muito especial, e sempre foi pautada em respeito mútuo e muita dedicação.



Mesmo de longe, a torcida pelos ex-companheiros e pelo clube seguem, pois, como dito na sua despedida, o carinho vai ficar para sempre."