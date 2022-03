Mario Celso Petraglia - Reprodução de TV

Publicado 31/03/2022 17:00

Rio - O presidente do Athletico-PR, Mauro Celso Petraglia costuma dar declarações polêmicas. Ao abordar os últimos anos do futebol brasileiro, o dirigente fez críticas a CBF, a Rede Globo e sobrou até para a venda da SAF do Botafogo para o norte-americano John Textor.

"Os 30 últimos anos foram dominados pelo monopólio da CBF, federações, corrupção e Globo. Como eu vou projetar o futuro em cima de um passado que poderia valer três vezes mais? Pelos valores que falam do Botafogo, foi vendido por valor de jogador. R$ 400 milhões em 5 anos, o Athletico vende isso em jogador. Não sei o tamanho do buraco, mas o Athletico não tem buraco", disparou em entrevista à Rádio Transamérica de Curitiba.

John Textor comprou 90% da SAF do Botafogo e terá que investir o montante de R$ 400 milhões pelos próximos anos no futebol do clube carioca. Com o acordo firmado, serão R$ 150 milhões de imediato e os R$ 250 milhões restantes pelos próximos três anos.