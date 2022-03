Quarto árbitro levantando placa de substituição - Divulgação/FIFA

Publicado 31/03/2022 17:43

Rio - O que era especulação foi confirmado nesta quinta-feira: a Premier League autorizou a regra de cinco substituições por partida para a próxima temporada. A liga que organiza o Campeonato Inglês tomou a decisão após reunião envolvendo os clubes britânicos.



A medida, assim como no restante do mundo, é válida somente em três paradas durante o jogo, sem contar o intervalo. A primeira vez que foi utilizada foi na volta do futebol em meio à pandemia da Covid-19 para minimizar os efeitos depois de muito tempo parado.

Na temporada passada, bem como neste ano, o sistema tradicional, com apenas três substituições, foi mantido, o que gerou polêmica. Treinadores importantes, como Pep Guardiola, do Manchester City, e Jürgen Klopp, do Liverpool, chegaram a falar abertamente sobre o fato.

Além de divulgar a novidade sobre as substituições, a Premier League também informou que a partir da próxima semana atletas e funcionários dos clubes não precisarão fazer dois testes de Covid-19 por semana, apenas em casos de sintomas. Em relação à próxima janela de transferências, a liga informou que será aberta no dia 10 de junho e terá duração até 1º de setembro.

O Campeonato Inglês 2022/23 começará no dia 6 de agosto e terminará em 28 de maio do próximo ano. Por conta da Copa do Mundo do Qatar, que acontece entre novembro e dezembro, no meio do calendário do futebol europeu, o torneio será paralisado uma semana antes do Mundial, retornando uma semana após a competição.