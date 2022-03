João Fonseca é um dos principais nomes da nova geração do tênis brasileiro - Divulgação/CBT

João Fonseca é um dos principais nomes da nova geração do tênis brasileiro Divulgação/CBT

Publicado 31/03/2022 17:22

O torneio de tênis Roland-Garros Junior Wild Card Series será realizado no Rio de Janeiro entre os dias 7 e 10 de abril. Nele, jovens tenistas brasileiros disputarão uma vaga no masculino e outra no feminino para o tradicional torneio francês da categoria.



O Roland-Garros Junior Wild Card Series acontecerá no Rio de Janeiro Country Club e é uma parceria entre a Federação Francesa de Tênis (FFT) e a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Além de poder representar o Brasil em um Grand Slam júnior, os vencedores terão todas as despesas com a competição, que será entre 29 de maio e 5 de junho, pagas pela organização.



Ao todo, serão 16 participantes na chave masculina e outras 16 na feminina, levando em consideração os melhores do Ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF).



Presidente da CBT, Rafael Westrupp, destaca que o Brasil é o único país no continente americano a ter essa parceria com Roland-Garros. "Para o tênis brasileiro é uma grande honra realizar pela sétima vez esse torneio em parceria com a Federação Francesa de Tênis, que dá a oportunidade para nossos jovens competirem desde cedo na chave principal de um Grand Slam juvenil e, desta forma, atingirem um desenvolvimento e amadurecimento no esporte", afirmou o presidente.



Entre uma das apostas do torneio está um carioca de 15 anos, que joga uma categoria acima e está em 91º lugar no ranking da ITF, tendo chegado ao 86º na semana passada. Trata-se de João Fonseca .Além dele, o paranaense Gustavo Almeida e o gaúcho Thiago Guglieri são dois dos favoritos ao título.



Na categoria feminina, a paulista Helena Bueno, de 14 anos e mais jovem entre as brasileiras na lista, é a primeira classificada entre as inscritas para a competição. Ela, inclusive, somou seus primeiros pontos no ranking profissional da WTA, que atualmente ocupa a 1205ª colocação. Sua principal rival será Olivia Carneiro, atual 357ª no ranking mundial juvenil.



Veja a lista completa dos participantes:



Masculino

João Fonseca (RJ); Pedro Rodrigues (MG); Gustavo Almeida (PR); Thiago Guglieri (RS); Enzo Freitas (SP); Eduardo Valentin (SP); Luiz Costa (RS); Stephan Noale (SP); Victor Rocha (BA); Leonardo Januário (SC); Jacopo Fiorini (RJ); João Lago (PR); Miguel Pinheiro (GO) e Pedro Chabalgoity (DF)



Feminino

Helena Bueno (SP); Olivia Carneiro (SP); Sofia Perovani (SP); Gabriela Cho (SC); Catharina Cardoso (MG); Sofia Vieira (MG); Marina Monzillo (SP); Luiza Esteves (SP); Paola Dalmonico (PR); Yasmin Aguirres (RS); Gabriela Felix (RJ); Luana Paiva (BA); Luiza Edelvein (SC); Leticia Marangoni (SP)