Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 02/04/2022 13:23

Rio - Nesse sábado (2), o Manchester United enfrenta o Leicester, em partida válida pela 31ª rodada da Premier League. No entanto, o técnico Ralf Rangnick terá um desfalque de peso para o confronto: o português Cristiano Ronaldo teve que ser cortado da partida por conta de uma doença, que não foi divulgada. A informação é do jornal britânico "The Athletic".

Além do português, o Manchester United também não vai poder contar com Edinson Cavani, que se lesionou enquanto estava defendendo a seleção do Uruguai.