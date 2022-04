Rodrigo Pimpão é o novo reforço do Remo, do Pará - Daniel Castelo Branco

Publicado 02/04/2022 14:46

Rio - O atacante Rodrigo Pimpão, que ficou marcado pelas suas passagens por Botafogo e Vasco da Gama, é o novo reforço do Remo, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O clube do Pará anunciou a contratação do atleta na manhã deste sábado (2), com uma publicação nas redes sociais.

O atacante Rodrigo Pimpão é o novo contratado do Leão Azul!



Natural de Curitiba, o atleta de 34 anos tem grande rodagem no futebol, tendo vestido a camisa de clubes como América/RN, Botafogo, Vasco da Gama e CSA, estando por último no Operário/PR.



Bem-vindo ao Leão! pic.twitter.com/q1Bh82dExb — Clube do Remo (de ) (@ClubeDoRemo) April 2, 2022

Em entrevista ao site oficial do clube, Rodrigo Pimpão comentou sobre o acerto.

"Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio na minha carreira. Quero agradecer a todos envolvidos nessa negociação, como a presidência e comissão técnica. Quero agradecer também todo apoio da torcida azulina que venho recebendo. Vou trabalhar e batalhar junto com meus companheiros para colocar o Remo o mais alto possível e retornar à Série B", disse o atacante.

O Remo será o 15º clube da carreira de Rodrigo Pimpão. Antes, o jogador atuou por: Paraná Clube, Blumenau, Vasco da Gama, Cerezo Ozaka (Japão), Omiya Ardija (Japão), Ponte Preta, América-MG, Suwon Bluewings (Coréia do Sul), América-RN, Tractor Sazi (Azerbaijão), Botafogo, Emirates Club (Emirados Árabes Unidos), CSA e Operário, seu último clube antes de acertar com o Leão Azul.