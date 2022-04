Benzema marcou dois gols pelo Real Madrid contra o Celta de Vigo - AFP

Publicado 02/04/2022 17:32

Antes do confronto contra o Chelsea pela Liga dos Campeões, terça-feira em Londres, o Real Madrid se recuperou no Campeonato Espanhol com uma vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, fora de casa. Benzema marcou dois gols de pênalti e ainda perdeu outro, enquanto Nolito descontou.

Depois de ser goleado em casa para o Barcelona por 4 a 0, o Real Madrid jogou pela primeira vez desde o fim da Data Fifa, ainda sem o técnico Carlo Ancelotti, recuperando-se de Covid-19. Benzema abriu o placar aos 18 minutos de jogo e, ainda no primeiro tempo Thiago Galhardo, ex-Vasco e Botafogo, chegou a marcar, mas o lance foi anulado pela arbitragem.



Mas Nolito empatou na volta do intervalo, aos seis. Benzema perdeu a segunda cobrança, aos 18 com o goleiro Dituro defendendo, mas garantiu a vitória aos 26. Com o resultado, o Real Madrid está com 69 pontos, com 12 de vantagem para Sevilla e 15 para Barcelona, que ainda jogarão nesta rodada.