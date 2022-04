Pará pode reforçar o Brusque na Série B - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Pará pode reforçar o Brusque na Série BFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/04/2022 16:20

Rio - Sem clube desde dezembro de 2021, o lateral-direito Pará abriu negociação com o Brusque, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, o jogador de 36 anos chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro, mas rescindiu o contrato em seguida. A informação é do portal "GE".

No dia 9 de dezembro, o lateral foi anunciado pelo Cruzeiro, mas não teve a oportunidade de estrear pelo clube mineiro. Na ocasião, Pará alegou que decidiu rescindir o vínculo após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, que aprovou a contratação.

Pará soma passagens por Flamengo, Santos e Grêmio, e pode fortalecer a equipe catarinense nesta temporada. Com a camisa do clube paulista, o lateral atuou em 292 partidas, sendo o maior número da carreira, com cinco títulos após seis temporadas. No Rubro-negro, disputou 205 jogos. Por fim, pelo clube gaúcho, foram 170 partidas em três anos de contrato.