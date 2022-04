Estádio do Shakhtar Donetsk - AFP

Estádio do Shakhtar DonetskAFP

Publicado 04/04/2022 16:00

Rio - O apoiador Alan Patrick, de 30 anos, está bem perto de retornar ao futebol brasileiro. O jogador do Shakhtar, da Ucrânia, chegou a um acordo com o Internacional. Porém, ainda faltam alguns detalhes para o clube gaúcho anuncia a contratação do jogador. As informações são do portal "globoesporte.com".

Com a guerra envolvendo Ucrânia e Rússia, os atletas estrangeiros foram autorizados a assinar um contrato de empréstimo com clubes brasileiros até o término do conflito. No entanto, segundo o portal, Alan Patrick deseja fechar com o Colorado em definitivo. Com isso, ainda falta o acerto do clube gaúcho com o Shakhtar.

Alan Patrick tem vínculo com o clube até 2025 e está inseguro sobre o futuro da carreira na Ucrânia. O empréstimo pode virar alternativa no caso de cláusulas e aditivos contratuais. O apoiador já defendeu o Santos, o Internacional e o Flamengo foi seu último clube no Brasil entre 2015 e 2016.