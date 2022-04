Técnico Pep Guardiola busca o título da Liga dos Campeões pelo Manchester City - Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Um dos melhores técnicos do mundo, Pep Guardiola é chamado por muitos de revolucionário por causa das ideias apresentadas pelos seus times nos últimos anos. Entretanto, o comandante do Manchester City recusa a importância dada a ele e prefere exaltar os jogadores com quem trabalhou na carreira.

"Eu não inventei o futebol. O que fazemos, outros já faziam antes. O que fiz no Barcelona e o que tentei no Bayern já faziam Johan Cruyff e Charlie Reixach na minha época. Eu tento me adaptar aos jogadores. Gosto da forma em que quero que meus times joguem e também sou um espectador. Mas depende dos resultados: Sou um visionário quando ganho e se perco dizem 'como esse cara se acha'. Vejo meus jogadores, vejo os adversários, analiso", afirmou Guardiola.



Em busca do título da Liga dos Campeões pelo Manchester City, que nunca foi campeão do torneio, Guadiola terá o primeiro desafio das quartas de final nesta terça-feira, contra o Atlético de Madrid, de estilo diferente. O treinador, inclusive, se irritou com uma pergunta de um jornalista que afirmou que os espanhóis só jogam se defendendo.



"O Atlético não se fecha. Podem se fechar, mas a princípio eles não fazem. Vêm buscar cada bola no goleiro, apertam. Se você sair bem, então sim, eles se colocam atrás, os atacantes se juntam com os meias e ali esperam. E são velozes com as transições com Lodi e Lorente, João, Griezman, De Paul. Não arriscam na saída de bola, mas têm muita qualidade na frente. Não se fecham, e se podem, vão apertar", analisou Guardiola.