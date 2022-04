Rede Globo - Reprodução

Rede GloboReprodução

Publicado 04/04/2022 14:19

Rio - O ex-repórter da Rede Globo, Marcos Uchôa resolveu assumir um compromisso diferente nos últimos dias. Ele se filiou ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) e irá fazer parte do quadro político do partida. Em entrevista ao portal "Congresso em Foco", o jornalista criticou o presidente Jair Bolsonaro.

"A gente precisa parar, ver o que pode fazer. A boa política é conversar com adversários. Nesse aspecto também Bolsonaro manda muito mal. Tem de ter consenso e diálogo. Essa coisa de que o grande líder, o Messias, vai decidir tudo é lamentável. É abdicar de qualquer reflexão. Não há como terceirizar para alguém que se mostrou pouco capaz como presidente da República.", disse.

O PSB, partido de Uchoa, deverá fazer parte da chapa envolvendo o ex-presidente Lula, que tentará voltar ao Palácio do Planato. Além disso, o partido tem Marcelo Freixo como pré-candidato ao governo do Rio. O ex-repórter da Globo falou sobre sua relação com o deputado federal.

"Estive poucas vezes com o Freixo. Almocei com ele no Rio quando era correspondente em Paris. Almocei com ele e a minha mulher, em 2012 ou 2013, ele era deputado estadual. O tempo passou. Acompanhei a história dele na CPI das Milícias. Estive com o Freixo no fim do ano passado, conversando sobre as coisas da política. Foi quando surgiu essa conversa e ele me sugeriu a ideia de candidatar.", disse Uchoa.

Marcos Uchoa deixou a Rede Globo no ano passado após 38 anos fazendo parte da emissora carioca. Ele participou da cobertura de oito Jogos Olímpicos e de oito Copas do Mundo.