Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e Aleksander Ceferin, presidente da UefaDivulgação/UEFA

Publicado 04/04/2022 13:01

Londres (ING) - A Conmebol e a Uefa inauguraram nesta segunda-feira um escritório compartilhado na cidade de Londres para representar e aprofundar a parceria entre as confederações. Além disso, foi anunciado que o primeiro projeto em conjunto, a final entre Argentina e Itália em Wembley, teve seus ingressos esgotados.

A inauguração do escritório representa o acordo de cooperação assinado em 2020 e amplificado em 2021, em que as confederações planejam uma parceria com organização de novos eventos e outras atividades. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez comentou sobre a parceria.

"A Conmebol e a Uefa decidiram levar sua cooperação a um nível estratégico mais alto. Somos os dois continentes com maior tradição e prestígio no esporte mais popular do planeta. Em campo somos rivais leais, mas a compreensão de que o futebol é uma força poderosa para sociedades tolerantes, pacíficas e pluralistas, nos une - disse o presidente da confederação da América do Sul."