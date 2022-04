Tite convocou a Seleção para compromissos das Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Tite convocou a Seleção para compromissos das EliminatóriasLucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/04/2022 12:18

Rio - Técnico da Seleção, Tite deverá deixar o cargo após a Copa do Mundo de 2022. O futuro do comandante é uma incógnita e o Arsenal, da Inglaterra, foi colocado como um possível clube para o técnico. Em entrevista ao portal "UOL", o comandante relembro trabalhos em equipes do Brasil e admitiu que teria o interesse de voltar a dirigir um clube da Série A.

"Quando penso onde eu gostaria de reformatar e reconduzir um trabalho, só no Atlético", afirmou Tite, em entrevista à 'Rádio Itatiaia'. Tite assumiu o comando do Atlético-MG na temporada de 2005. Ele não conseguiu fazer a equipe de Belo Horizonte ter um bom desempenho e acabou pedindo demissão quatro meses depois. Naquele ano, o Galo foi rebaixado para a Série B.



"Tenho um respeito muito grande e entendo toda chateação. Gostaria de ter feito um trabalho melhor. É humano, mas tenho que compreender que às vezes não dá, que não consegui. Fica a lástima, mas também o respeito que tenho pelo torcedor do Atlético e pelo clube", disse.