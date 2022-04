Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o meio do ano - AFP

Publicado 04/04/2022 13:33

Kylian Mbappé ainda não decidiu o seu futuro, mas afirmou que há "novos elementos" que serão levados em consideração. Em entrevista aos microfones da "Prime Video" após a goleada do PSG sobre o Lorient, o craque disse que ainda não possui uma definição sobre onde irá jogar na próxima temporada.



"Eu não fiz uma escolha sobre meu futuro, todos sabem disso. Estou pensando, há novos elementos que irei considerar e muitos parâmetros. Não será uma decisão fácil e minha família irá ajudar. Eu não quero cometer erros. Se eu tivesse decidido, eu já teria anunciado", afirmou.



Sem uma definição, o camisa sete também não descartou a permanência no PSG. No entanto, o atleta já havia pedido aos dirigentes do clube francês por uma saída para o Real Madrid na última janela de transferências de verão da Europa.



Mbappé também não explicou ao certo quais seriam os "novos elementos" que podem definir o seu futuro. Recentemente, o clube merengue eliminou o PSG na Champions League, o grande sonho de consumo do atacante, que ainda não conquistou o maior título do futebol europeu.